Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 196,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 196,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 197,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.382 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,45 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,820 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

