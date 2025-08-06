DAX24.191 +1,1%ESt505.333 +1,3%Top 10 Crypto16,14 +4,8%Dow43.924 -0,6%Nas21.247 +0,4%Bitcoin100.255 +1,7%Euro1,1638 -0,2%Öl66,65 -0,5%Gold3.391 +0,7%
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt am Donnerstagmittag ab

07.08.25 18:00 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt am Donnerstagmittag ab

Aktuell agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,06 Prozent auf 6.341,55 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 48,960 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,562 Prozent auf 6.380,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6.345,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.333,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.389,71 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2025, den Wert von 6.229,98 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 07.05.2025, bei 5.631,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2024, notierte der S&P 500 bei 5.199,50 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.427,02 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Hanesbrands (+ 12,71 Prozent auf 4,70 USD), Paycom Software (+ 9,68 Prozent auf 244,87 USD), APA (+ 7,25 Prozent auf 19,37 USD), Becton, Dickinson (+ 7,12 Prozent auf 184,68 USD) und Zimmer Biomet (+ 6,41 Prozent auf 96,99 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Fortinet (-24,94 Prozent auf 72,49 USD), Eli Lilly (-14,43 Prozent auf 638,70 USD), Ralph Lauren A (-8,12 Prozent auf 278,36 USD), Airbnb (-8,07 Prozent auf 119,97 USD) und McKesson (-6,69 Prozent auf 656,66 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.170.274 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,725 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

