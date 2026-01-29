DAX24.960 -1,2%Est506.109 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.623 -1,2%Bitcoin55.419 -3,0%Euro1,1808 +0,1%Öl72,29 +0,9%Gold5.212 +2,1%
Profil
Schwieriges Marktumfeld

Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Antrohopic-Vorstoß hemmt ebenso

23.02.26 16:50 Uhr
Aktien von SAP im Blick: Exportaktien wegen neuer Zoll-Drohung unter Druck - Antrohopic-Vorstoß hemmt ebenso | finanzen.net

Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,48 EUR 0,21 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
9,68 EUR 0,60 EUR 6,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
83,06 EUR 0,56 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
167,10 EUR -4,86 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6.108,4 PKT -22,9 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen

Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Die Unsicherheit am Aktienmarkt nimmt nun wieder zu. Marktbeobachter sprechen von Zollchaos. Unternehmen wird die Planungsrundlage immer mehr entzogen.

Von Zöllen besonders anhängige Branchen wie Technologie, Automobil und Chemie verbuchten im Handel Kursverluste. Versorger, Versicherungen und Telekommunikation hielten sich besser.

Im DAX lagen SAP via XETRA zuletzt mit minus 4,03 Prozent bei 166,80 Euro hinten. Commerzbank und Henkel waren vorne mit moderaten Zuwächsen dabei. Für die Papiere der Commerzbank geht es um 1,3 Prozent aufwärts auf 34,94 Euro, während Henkel um 0,58 Prozent zulegt auf 83,14 Euro. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 6,47 Prozent auf 9,67 Euro, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung.

SAP-Aktie zusätzlich von Antrohopic-Vorstoß belastet

Neben SAP sackten im MDAX TeamViewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Am Markt wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte.

SAP büßten als DAX-Schlusslicht via XETRA zeitweise 3,6 Prozent auf 167,65 Euro ein. Im MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es für TeamViewer um 5,6 Prozent auf 4,58 Euro abwärts. In den USA sackten Zscaler mit minus 6,5 Prozent auf ein Tief seit Herbst 2023. Salesforce und Oracle büßten zuletzt etwas mehr als 4 Prozent ein. Cloudflare setzten ihre Talfahrt vom Freitag mit Verlusten von 2,5 Prozent fort. Palo Alto Networks sanken um 2 Prozent.

Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten.

/ajx/mis

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

mehr Analysen