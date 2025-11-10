Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Montagmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 94,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,8 Prozent auf 94,00 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 94,65 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.707 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Bei einem Wert von 82,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 13,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,39 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 02.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

