Kurs der Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Vormittag ausgebremst

07.11.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 96,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
91,50 EUR -8,15 EUR -8,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 96,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 96,15 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.308 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,65 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,20 EUR am 07.11.2024. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 14,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.03.2027.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
