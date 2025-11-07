DAX23.662 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,64 -2,4%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1543 ±-0,0%Öl64,19 +1,0%Gold4.008 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Scout24 unter Druck - Kurseinbruch bei Rightmove nach Zahlen

07.11.25 11:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rightmove PLC Registered Shs
5,65 EUR -1,85 EUR -24,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
91,50 EUR -8,15 EUR -8,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Abwärtstrend der Aktien von Scout24 hat sich am Freitagvormittag beschleunigt. Die Papiere des Immobilienportals sackten um mehr als 7 Prozent ab und näherten sich wieder ihrem Zwischentief vom April. Sie gerieten damit ins schwere Fahrwasser des britischen Branchenkonkurrenten Rightmove, deren Aktien nach Quartalszahlen zeitweise mehr als ein Viertel an Wert verloren.

Scout24 hatte bereits Ende Oktober über das dritte Quartal berichtet. Die nach oben präzisierten Jahresziele verhalfen aber nicht zu einer Stabilisierung. Das Jahresplus beträgt nur noch rund 9 Prozent nach 44 Prozent am Rekord im Juli./ag/jha/

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen