Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 99,35 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 99,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 99,25 EUR. Bei 100,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.789 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 20,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,25 EUR aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 02.03.2027 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie

UBS AG: Neutral für Scout24-Aktie