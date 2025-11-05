DAX23.827 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Profil
Aktie im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Mittag kaum vom Fleck

05.11.25 12:04 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 99,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
99,00 EUR -0,85 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 99,20 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 11:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 99,60 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.807 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,79 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 17,14 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,43 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 02.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Scout24

