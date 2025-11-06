DAX24.007 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.488 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,32 +1,2%Gold4.013 +0,8%
Aktienkurs aktuell

Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

06.11.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 100,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 100,10 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,70 EUR. Mit einem Wert von 100,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.648 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 22,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 82,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 21,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 123,25 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:01Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen