Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Nachmittag ein
Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 98,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 98,20 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,15 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,60 EUR. Bisher wurden heute 54.146 Scout24-Aktien gehandelt.
Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 25,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 82,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 19,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 123,25 EUR angegeben.
Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 02.03.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
