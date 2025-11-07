Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag im Keller
Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,2 Prozent auf 93,00 EUR ab.
Die Scout24-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,2 Prozent auf 93,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 90,85 EUR. Bei 97,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 170.702 Scout24-Aktien umgesetzt.
Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Gewinne von 32,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,61 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 123,25 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 02.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je Scout24-Aktie belaufen.
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
