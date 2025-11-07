Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 92,20 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 92,20 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 90,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 270.015 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 82,20 EUR fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,85 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 123,25 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Scout24 am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 02.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

