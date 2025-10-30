DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1616 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.964 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer

30.10.25 07:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
101,10 EUR -0,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.124,2 PKT -154,4 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im dritten Quartal dank einer starken Kundennachfrage die Erwartungen übertroffen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management nun optimistischer und hat die im August angehobene Prognose konkretisiert. Das Umsatzwachstum wird jetzt im mittleren bis oberen Bereich von 14 bis 15 Prozent erwartet, wie das seit Kurzem im Dax (MDAX) gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Wer­bung

Bei der operativen Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwartet das Management nun einen Anstieg am oberen Ende der ausgegebenen Prognose von bis zu 0,70 Prozentpunkten. Für die Analysten kommt dies jedoch nicht unerwartet. Sie rechnen laut einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens im Schnitt bereits mit einem Umsatzplus von 14,7 Prozent und einem Anstieg der operativen Marge von 61,5 Prozent im vergangenen Jahr auf 62,2 Prozent.

Im dritten Quartal profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf knapp 166 Millionen Euro. Dabei betrug das organische Wachstum 11,1 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg um rund 15 Prozent auf 104 Millionen Euro. Damit übertraf Scout24 beim Umsatz und Ergebnis die Erwartungen der Experten. Die operative Marge lag im Quartal stabil bei 62,9 Prozent.

Wer­bung

Nach Steuern stieg der Gewinn deutlich auf etwas mehr als 100 Millionen Euro von rund 50 Millionen im Vorjahr. Der Konzern profitierte dabei laut Mitteilung von einem einmaligen Gewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Gewinn um 18 Prozent auf rund 65 Millionen Euro./err/zb/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen