PUMA-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen und Kursielsenkung durch RBC
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für PUMA von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.
Werte in diesem Artikel
Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei PUMA wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus.
Die PUMA-Aktie verliert nach der Rally der vergangenen Tage am Dienstag auf XETRA zeitweise 2,22 Prozent auf 20,25 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PUMA News
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|19.11.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|19.11.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen