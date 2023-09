Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,77 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 25,77 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,72 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 25,79 GBP. Bisher wurden heute 182.696 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 26,18 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 19,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.

