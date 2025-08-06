DAX24.111 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
Sieben Monate 2025

Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen stabil

08.08.25 09:47 Uhr
Airbus-Aktie etwas tiefer: Auslieferungszahlen | finanzen.net

Airbus hat im Juli 67 Flugzeuge an 41 Kunden ausgeliefert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
177,00 EUR 0,24 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den ersten sieben Monaten des Jahres kam der Flugzeugbauer damit auf 373 Auslieferungen, die an 72 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.

Wer­bung

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 177,34 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Airbus Group

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
