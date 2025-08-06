Sieben Monate 2025

Airbus hat im Juli 67 Flugzeuge an 41 Kunden ausgeliefert.

In den ersten sieben Monaten des Jahres kam der Flugzeugbauer damit auf 373 Auslieferungen, die an 72 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Juli erhielt Airbus brutto 7 Bestellungen.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 177,34 Euro.

