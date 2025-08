Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 222,35 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 222,35 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.237 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,32 EUR je Siemens-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19,76 Mrd. EUR gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,71 EUR je Siemens-Aktie.

