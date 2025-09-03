Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 229,35 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 229,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 230,95 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 228,30 EUR. Bei 229,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 243.185 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 160,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,13 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 234,78 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Siemens-Aktie in Rot: Bernstein senkt auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt

Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens