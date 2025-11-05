Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 243,85 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 243,85 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 238,35 EUR. Bei 240,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 529.577 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Gewinne von 2,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Abschläge von 33,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,44 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

