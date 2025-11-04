Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag verlustreich

Kurs der Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 241,95 EUR ab.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,1 Prozent auf 241,95 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 241,35 EUR. Bei 242,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.393 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 3,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 32,89 Prozent wieder erreichen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,41 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,44 EUR.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

