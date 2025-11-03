Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagnachmittag ins Plus

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 246,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 246,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 247,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 244,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 280.842 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 1,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 52,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 236,44 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,74 EUR fest.

