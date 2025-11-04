Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag schwächer

So bewegt sich Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 243,70 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 243,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 241,25 EUR. Bei 242,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 164.086 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,41 EUR je Siemens-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Siemens-Aktie in Grün: Kooperation mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen