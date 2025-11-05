Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 239,55 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 239,55 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 238,35 EUR nach. Bei 240,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 106.446 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 4,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 32,21 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 236,44 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,61 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

