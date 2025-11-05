DAX23.827 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Aktienkurs aktuell

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit roten Vorzeichen

05.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 241,30 EUR ab.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 241,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 238,35 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 276.437 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 32,71 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,44 EUR.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,61 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

