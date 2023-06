Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Siemens 158,28 EUR

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 158,20 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 157,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 243.451 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,02 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 40,79 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 177,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 17.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

