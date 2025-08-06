Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 228,00 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 228,00 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.094.938 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,39 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,16 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,33 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 227,80 EUR.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 19,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,65 EUR je Siemens-Aktie.

