Aktie im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

07.10.25 12:06 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 243,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
244,25 EUR 1,40 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 243,20 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 243,70 EUR zu. Die Siemens-Aktie sank bis auf 241,00 EUR. Bei 242,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.402 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,70 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

