Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 231,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 231,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 232,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 229,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239.643 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 34,03 Prozent sinken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 229,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 19,38 Mrd. EUR gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,68 EUR im Jahr 2025 aus.

