Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 229,40 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 229,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 229,90 EUR. Bei 229,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.141 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 152,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 50,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,32 EUR je Siemens-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 229,30 EUR.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19,16 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

Outperform für Siemens-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens-Aktie