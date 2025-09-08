DAX23.721 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

09.09.25 09:24 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 231,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
229,20 EUR -1,65 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 231,00 EUR. Bei 231,35 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.395 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 6,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 234,78 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

