Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagmittag ins Plus

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 244,75 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 244,75 EUR. Bei 245,65 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 243,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.484 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,42 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,80 EUR an.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie verliert dennoch: SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon