DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.325 +0,0%Top 10 Crypto 13,82 -1,1%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 90.209 +2,0%Euro 1,1567 +0,0%Öl 63,63 +0,1%Gold 4.000 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
240,50 EUR -0,75 EUR -0,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 186,25 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Buy

20:01 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
240,50 EUR -0,75 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
240,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
240,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,00%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

20:01 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.25 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

Dow Jones Siemens-Aktie in Rot: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
dpa-afx Siemens-Aktie verliert dennoch: SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge
finanzen.net Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Siemens
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX gibt nach
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa shelves Esbjerg nacelle plant
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Program-based sale of Siemens shares on 2025-10-15 to cover tax and duty liabilities arising from anniversary shares.
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Entitlement to the transfer of 240 Siemens shares without additional payment due to company affiliation (anniversary shares). The transfer will take place ...
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Novinite Bulgaria Rolls Out New Siemens Smartron Locomotives to Modernize Fast Trains
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen