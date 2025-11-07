Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Siemens

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 235,30 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 235,30 EUR nach. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 233,50 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 525.135 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 250,15 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,31 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,41 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,44 EUR.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,61 EUR im Jahr 2025 aus.

