Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 244,00 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 244,00 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 316.297 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,44 EUR.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 EUR in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Siemens-Aktie in Grün: Kooperation mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen