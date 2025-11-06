Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag in Rot

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 244,00 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 244,00 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 243,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.404 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 2,52 Prozent wieder erreichen. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,45 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,41 EUR je Siemens-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

