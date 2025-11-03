Siemens Aktie
Marktkap. 192,29 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Dass der Technologiekonzern - wie kolportiert - bereit sei, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten, werte er als kleinen Lichtblick kurz vor der Hauptversammlung am 13. November, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edhs/tw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
