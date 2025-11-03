DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.325 +0,0%Top 10 Crypto 13,82 -1,1%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 89.721 +2,3%Euro 1,1566 +0,2%Öl 63,64 +0,1%Gold 4.004 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Mega-Gehalt mit Tesla-Aktien: Elon Musk macht den Billionen-Deal - Papier tiefrot Mega-Gehalt mit Tesla-Aktien: Elon Musk macht den Billionen-Deal - Papier tiefrot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
240,50 EUR -0,75 EUR -0,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 192,29 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

20:46 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
240,50 EUR -0,75 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Dass der Technologiekonzern - wie kolportiert - bereit sei, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten, werte er als kleinen Lichtblick kurz vor der Hauptversammlung am 13. November, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edhs/tw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
239,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
240,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,74%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

20:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.25 Siemens Buy UBS AG
21.10.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

Dow Jones Direktabspaltung Siemens-Aktie in Rot: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand Siemens-Aktie in Rot: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten
dpa-afx Siemens-Aktie verliert dennoch: SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge
finanzen.net Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Siemens
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX gibt nach
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa shelves Esbjerg nacelle plant
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Program-based sale of Siemens shares on 2025-10-15 to cover tax and duty liabilities arising from anniversary shares.
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Entitlement to the transfer of 240 Siemens shares without additional payment due to company affiliation (anniversary shares). The transfer will take place ...
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Novinite Bulgaria Rolls Out New Siemens Smartron Locomotives to Modernize Fast Trains
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen