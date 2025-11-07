Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 237,85 EUR.
Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 237,85 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,70 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 243,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 201.420 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,17 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,73 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,44 EUR je Siemens-Aktie an.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,61 EUR je Aktie.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
