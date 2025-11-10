DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.980 +1,4%Euro1,1572 +0,1%Öl64,07 +0,6%Gold4.075 +1,9%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 291 Euro - 'Buy'

10.11.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
242,80 EUR 2,80 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

