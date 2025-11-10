ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 291 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
