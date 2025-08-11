Siemens Aktie News: Siemens kommt am Mittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 228,10 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 228,10 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,70 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 227,55 EUR. Bei 229,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 122.204 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 156,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 229,80 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,67 EUR je Aktie aus.

