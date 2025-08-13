Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 231,05 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 231,05 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 231,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.410 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2024 (158,70 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,31 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,80 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Fluence Energy-Aktie fällt: Siemens-Tochter Fluence Energy macht Gewinn - Erlöse verfehlen Erwartungen

Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold