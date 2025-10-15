DAX24.211 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.777 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

15.10.25 16:08 Uhr
15.10.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 238,90 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 238,90 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 240,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,45 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 285.190 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,15 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,39 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,44 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

