Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 240,10 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 240,10 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 240,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 239,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 135.582 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,37 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,39 EUR je Siemens-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 241,44 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,69 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

