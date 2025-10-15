Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 239,80 EUR.
Die Siemens-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 239,80 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 239,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 239,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.819 Siemens-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 250,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,29 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,39 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
