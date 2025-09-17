DAX23.655 +1,3%ESt505.455 +1,6%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Kursplus

18.09.25 12:07 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 230,00 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 230,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 230,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 176.668 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 29,40 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,11 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Nachrichten zu Siemens AG

