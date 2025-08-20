Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 233,00 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 233,00 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 232,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 234.211 Stück.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 4,84 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 160,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,32 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 227,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

