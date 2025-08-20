Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 233,45 EUR.

Mit einem Kurs von 233,45 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 233,75 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 232,70 EUR. Mit einem Wert von 232,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 9.581 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,32 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 227,00 EUR an.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,68 EUR je Aktie aus.

