Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 153,44 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 153,44 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,50 EUR aus. Bei 153,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 34.358 Aktien.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 8,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 22,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 177,18 EUR.

Am 16.11.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.393,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

