Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 24,26 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,44 EUR. Mit einem Wert von 24,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 436.494 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 57,75 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,09 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.028,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -0,079 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

