Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Mittwochmittag nach

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 93,64 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 93,64 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 93,54 EUR. Bei 94,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.927 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 11,97 Prozent wieder erreichen. Bei 28,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,33 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,441 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

