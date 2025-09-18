Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 95,26 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 95,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 97,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 95,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,98 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 351.599 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 31,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 202,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

